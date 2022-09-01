42 مرشحا ومرشحة في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات “أمة 2022”

تقدم 42 مرشحا (39 ذكور – 3 إناث) اليوم الخميس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في رابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 264 مرشحا ومرشحة (249 ذكور – 15 إناث).

وتوزعت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى ثلاثة مرشحين (ذكور) وهم: جمال سليمان القناعي – عيسى حجي موسى – وسمي خالد الوسمي.

الدائرة الثانية 14 مرشحا (ذكور) وهم: أحمد عبدالله العلي – جابر سعد الماجدي – حامد محري البذالي – حسن عواد العازمي – خليل إبراهيم الصالح – صقر حمد العنتري – عبداللطيف عدنان الحريجي – علوي سماوي الضفيري – علي سالم الدقباسي – فلاح ضاحي الهاجري – فهد أحمد العنزي – مثنى علي البذالي – محمد باقر خريبط – محمد مفرج المطيري.

الدائرة الثالثة خمسة مرشحين (2 ذكور – 3 إناث) وهم: إبراهيم محمد دشتي – جنان محسن رمضان – عبدالله أحمد الكندري – غاده مشاري العتيبي – فاطمة بدر القلاف.

الدائرة الرابعة 11 مرشحا (ذكور) وهم: سيف عوض المطيري – ضيف الله فضيل أبو رمية – عبدالرحمن حسن العتيبي – عبدالله سعد المطيري – عبدالله مناور المطيري – عسكر عويد العنزي – عيد عبدالله المطيري – فواز سعد العنزي – ماجد مفرج المطيري – مبارك ارشيد الكعمي – محمد عوض المطيري.

الدائرة الخامسة تسعة مرشحين (ذكور) وهم: إبراهيم هندي الهاجري – أحمد حمد السهلي – أحمد شريدة العازمي – جاسم محمد العلي – خالد شخير المطيري – زياد سند المطيري – سعيد سعد القحطاني – عبدالهادي هادي العازمي – محمد مساعد الدوسري.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.