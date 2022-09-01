الخالد: الارتقاء بالعمل الجمركي والتصدي لمخاطر تهريب المواد غير المشروعة خصوصا المخدرات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والربط الآلي بين قطاعات (الداخلية) والإدارة العامة للجمارك والتصدي لمواجهة مخاطر تهريب المواد غير المشروعة وخصوصا المخدرات للمحافظة على شبابنا من هذه الآفة المدمرة.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الخميس عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ طلال الخالد برافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي والمدير العام للجمارك سليمان الفهد في مطار الكويت الدولي ومبنى الشحن الجوي.

وخلال الجولة استمع الشيخ طلال الخالد إلى شرح من مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي عن آلية العمل داخل مبنى الشحن الجمركي.

وأشاد وزير الداخلية بالوكالة برجال الجمارك وإخوانهم رجال الداخلية واصفا إياهم بأنهم العين الساهرة على حماية الوطن لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب.

وشدد على الجميع زيادة الانتباه واليقظة وأنه لا مجاملة في أمن البلاد “فأنتم الدرع الحصينة لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات”.