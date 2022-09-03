“الداخلية”: ضبط 76 مخالفاً لقانون الإقامة خلال حملة أمنية على سوق الجمعة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام ممثلا في قيادة منطقة الفردوس أسفرت عن ضبط 76 مخالفا لقانون الإقامة خلال حملة أمنية على سوق الجمعة بمنطقة الري حيث تمت احالتهم إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

وفي سياق متصل ، أسفرت حملات الادارة العامة للمرور على شارع دمشق عن تسجيل (30) مخالفة اصوات مزعجة من العادم و(15) مخالفة تظليل زجاج المركبة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأكدت الادارة أن الحملات الامنية والمرورية مستمرة على جميع أنحاء البلاد .