سفير الكويت بواشنطن يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية بالكويت

أكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي أن قطاعي التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة مستمران في النمو “باطراد” داعيا الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من العديد من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتأسيس أعمالها في الكويت.

وفي حفل استقبال أقامه نيابة عنه مجلس الأعمال الأمريكي الكويتي بمقر غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الجمعة قال السفير البديوي إن المنتجات الأمريكية “لطالما كانت مفضلة ليس في الكويت فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم أيضا”.

وأشار إلى أن قطاع التجارة بين البلدين “عاد إلى مستوياته الطبيعية ومستمر في النمو على الرغم من التحديات المزدوجة لظهور جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وعدم الاستقرار الذي يسود بعض أنحاء المنطقة حاليا”.

وأكد أن “هذه المرونة هي إحدى النقاط المحورية للعلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة والكويت بشكل وثيق” لافتا أن “الكويت من وجهة نظر تجارية واستثمارية رغم صغر حجمها فإنها تمثل شريكا تجاريا حيويا للولايات المتحدة”.

وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار ضخت استثمارات في الولايات المتحدة “عبر محفظة واسعة” وأن “هناك الكثير من الإمكانات ومجالا كبيرا لمزيد من النمو والاستثمار”.

وأضاف “أظهرت الكويت بوضوح شجاعتها وثقتها بالولايات المتحدة من خلال الاستمرار في الاستثمار في الشركات والأسواق والمشاريع الأمريكية” مشيرا إلى أن الكويت “تود أن ترى مشاركة مماثلة من القطاع الخاص الأمريكي مع نظرائه في الكويت”.

وأكد السفير البديوي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الكويت للاستفادة منها مشيرا إلى أن “الحكومة بذلت جهودا كبيرة لجعل الاستثمار المباشر أكثر جاذبية ومن أبرزها إنشاء الهيئة العامة للاستثمار المباشر”.

وقال “أعتقد أن هناك العديد من الطرق لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الكويتية والتأكد من أنها تخضع لبيئة آمنة ومرحبة.. لقد حان الوقت لرؤية المستثمرين والشركات الأمريكية يلعبون عنصرا حاسما في دورتنا الاقتصادية”.

وسلط الضوء على “خطة الكويت الكبرى للمستقبل من خلال رؤية الكويت 2035” قائلا “نهدف من خلال رؤيتنا للخطة التي تعرف أيضا باسم كويت جديدة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري وتجاري إقليميا ودوليا”.

ومن جانبه قال نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الأعمال الأمريكي الكويتي بمثابة “الوسيلة التي ننتهجها لتنمية وتعميق وتوسيع العلاقات الأمريكية – الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتجارة والاستثمار”.

وأضاف “هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد حقا توسيع التعاون” ومنها الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وتابع “عندما نفكر في تحول الطاقة… وبينما نتحول إلى وقود أنظف وتقنيات أنظف فإنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة هناك للتعاون.. إنه مجال أعتقد أنه يوجد فيه بالفعل الكثير من أوجه التعاون بين الولايات المتحدة والكويت.. يمكننا أن ننمو في هذا المجال ونستفيد من التكنولوجيا والابتكار اللذين يمكن للشركات الأمريكية طرحهما على الطاولة”.

وأكد “لدينا أساس متين حقا لكنني أعتقد أن هناك فرصة رائعة للنمو ايضا” مضيفا “لقد أبلينا بلاء حسنا لكن ينبغي لنا ألا نكتفي بذلك ويجب أن نفكر حقا بشكل خلاق في كيفية العمل معا للنمو وهذا يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورجال الأعمال”.

وتابع “خلاصة القول هي أننا في غرفة التجارة الأمريكية نتطلع بشدة إلى العمل مع السفير البديوي بالإضافة إلى شركائنا القدامى للالتقاء في تعاون وثيق والتفكير بشكل استراتيجي حول كيفية تنمية العلاقات الاقتصادية”.

واختتم لوتس “لقد حققنا تقدما لكن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية والمزيد من الفرص للنمو”.