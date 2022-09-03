سمو الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة

غادر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ظهر اليوم، أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة خاصة. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

صاحب السمو لنائب الأمير: أنت مكان النفس

وفيما يلي الحديث بين سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد داخل الطائرة:

«حضرة صاحب السمو أمير البلاد: بيد أمينة، بيد أمينة.

سمو نائب الأمير وولي العهد: الله يطول بعمرك بالسلامة، تروح وتجينا سالم معافى إن شاء الله، إن شاء الله نبشرك الأمور كلها زينة، سلامتك الله يطول بعمرك.

سمو نائب الأمير وولي العهد: كل توجيهاتك ماشية.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد: أنت مكان النفس».