“السكنية”: رفع أولوية التنازل عن البدائل السكنية المسلّمة

بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية و وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالتكليف الدكتورة رنا الفارس، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلّمة فعليا لأصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 31/12/2020 وما قبل.
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