23 مرشحا في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات أمة 2022

تقدم 23 مرشحا (21 ذكور – 2 اناث) اليوم الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في ثامن أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 342 مرشحا ومرشحة (319 ذكور – 23 إناث) بعد تسجيل ثلاث حالات تنازل.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الثامن لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى مرشحان (ذكور) وهما: (باسل حسين البحراني – وليد احمد القبندي).

الدائرة الثانية ثلاثة مرشحين (ذكور) وهم: (عبدالرحمن يوسف الشمري – فهد علي الكندري – مدغش محمد الهاجري).

الدائرة الثالثة خمسة مرشحين (3 ذكور – 2 اناث) وهم: (جنان سالم الحربي – خالد محمد اسماعيل – خليفة خليل التميمي – عنود خالد العنزي – محمد مبارك العازمي).

الدائرة الرابعة ستة مرشحين (ذكور) وهم: (احمد علي ارشيد – خالد رفاعي الشليمي – عبدالعزيز احمد العوضي – عمار احمد دشتي – محمد عبيد الراجحي – نايف بدر المطيري).

الدائرة الخامسة سبعة مرشحين (ذكور) وهم: (احمد محمد العتيبي – خالد عباس الرشيدي – سعود مطلق الدوسري – سيف محمد العجمي – عبدالرحمن حمد السعيدي – عيد شريم العتيبي – نهار ثقل العتيبي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت يوم 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.