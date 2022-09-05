“الاعلام” تحيل 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط تغطية انتخابات أمة 2022

قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الاعلام لافي السبيعي إنه إعمالا بالقرار الوزاري 2016/143 تم إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات (أمة 2022).

وأضاف السبيعي في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة انتاج قامت بالتصوير امام إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية دون الحصول على (إجازة نص) وموافقة الجهات المعنية بالتصوير امام الادارة مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديموقراطي.

وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار الساعة برصد أداء وسائل الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع والمقروء للانتخابات للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة لضمان افضل تغطية للانتخابات (أمة 2022).