دول الخليج تطلب من “نتفلكس” إزالة المحتوى المخالف أو مواجهة إجراءات قانونية

طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الالكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي منصة «نتفلكس» بإزالة المحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول الجلس والذي يتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية والمجتمعية.

وأفاد بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني برئاسة السعودية أنه «نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قبام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف، تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة».

وشدد البيان على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف فسيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.