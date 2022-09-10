أعلن مجلس الجلوس على العرش اليوم السبت تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وذلك بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

وفي جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن قال المجلس إن “الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن بوفاة جلالتها.. ملكنا تشارلز الثالث، فليحفظ الرب الملك”.

وتضم هيئة الجلوس على العرش كبار الساسة والقضاة والمسؤولين ووجهاء من العائلة الحاكمة وشخصية دينية.

وتجمعت الحشود أثناء البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من شرفة بقصر سانت جيمس في لندن.

وبعد تنصيبه ملكا تعهد تشارلز الثالث بمتابعة “المثال الملهم المترسخ في دستورنا”.

وقال تشارلز الثالث إن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، مضيفا “خسارتنا لا تعوض بوفاتها”،

وصف العاهل البريطاني الجديد وفاة والدته إليزابيث الثانية بأنها “خسارة لا تعوض.”

وقال تشارلز الثالث خلال المراسم اليوم: “إنه واجبي الأكثر حزنا أن أعلن وفاة أمي الحبيبة، الملكة.”

وشدد على أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بالملك.