ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل

من المقرر أن يتم استبدال مليارات الأوراق النقدية والعملات المعدنية حول العالم التي تظهر صورة الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها.

منذ ما يقرب من 70 عاما، ظهرت صورة الملكة على العملات المعدنية في المملكة المتحدة، مع صور مختلفة مع تقدمها في العمر.

ظهرت على الأوراق النقدية للبلاد لأكثر من 60 عاما.

تظهر صورتها أيضا على عملة العديد من البلدان التي كانت في السابق تحت الحكم البريطاني.

منذ عام 1953، بعد عام واحد من تولي الملكة العرش، حملت العملات المعدنية في المملكة المتحدة خمس نسخ مختلفة من صورتها، ظهرت على الأوراق النقدية للبلاد ابتداء من عام 1960.

لكن الآن، يواجه بنك إنجلترا، الذي يطبع الأوراق النقدية للبلاد، و Royal Mint ، الذي يصنع العملات المعدنية، مهمة كبيرة تتمثل في سحب تلك العملة من التداول واستبدالها بأموال تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.

هناك أكثر من 4.7 مليون ورقة نقدية متداولة في المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 82 مليار جنيه إسترليني (95 مليار دولار)، وفقا للبنك المركزي، كما أن هناك أيضا حوالي 29 مليار قطعة نقدية متداولة.

من المحتمل أن يتم تقديم النقود الجديدة تدريجياً، وأن تتعايش كعملة قانونية مع العملات الورقية والعملات المعدنية القديمة لفترة من الزمن.

حدثت مرحلة مماثلة في عام 2017، عندما بدأت دار سك العملة الملكية بإصدار عملة جديدة بقيمة 1 جنيه إسترليني.

تم تداول العملة الجديدة في نفس الوقت مع العملة القديمة المستديرة 1 جنيه إسترليني لمدة ستة أشهر قبل أن تفقد الأخيرة وضعها كعملة قانونية.

لكن ليس النقد فقط هو ما سيتطلب تغييرا.

تواجه المملكة المتحدة عملية ضخمة لتغيير الشارة الملكية على الآلاف من صناديق البريد وجوازات السفر الصادرة حديثا.

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة تظل قانونية ومتداولة، وإن إنتاجها سيستمر كالمعتاد خلال فترة الحداد.

وقال بنك إنجلترا المركزي إنه سيضع خططه لاستبدال الأوراق النقدية الحالية بمجرد انتهاء فترة الحداد.

وقالت دار سك العملة الملكية أيضًا إنها ستصدر إعلانًا في الوقت المناسب.

تظهر صورة الملكة أيضا على بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية في جميع أنحاء الكومنولث – وهي جمعية تضم 54 دولة، كانت جميعها تقريبًا مستعمرة من قبل المملكة المتحدة.