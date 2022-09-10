سفارة الكويت بالقاهرة تهيب بالكويتيين التقيد بتعليمات الحكومة المصرية في شأن النقد الأجنبي

أهابت سفارة دولة الكويت في القاهرة بجميع المواطنين الكويتيين القادمين إلى مصر التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية في شأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه منها.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم السبت ضرورة أن يفصح المسافر عند الدخول من منافذ الدولة أو الخروج منها عن مقدار ما لديه من مبالغ نقدية تتعدى خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 261 دولارا) أو تتعدى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما أهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين القادمين إلى مصر عدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من الطائرات بدون طيار (درون) داخل الأراضي المصرية تجنبا للمساءلة القانونية والقضائية.