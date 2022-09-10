وزير الداخلية يقود حملتين موسعتين بمنطقتي ميدان حولي وخيطان لضبط المخالفين والمطلوبين أمنيا

قاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم السبت حملتين أمنيتين موسعتين استهدفتا ضبط المخالفين والمطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون في منطقتي (ميدان حولي) التابعة لمحافظة حولي و(خيطان) التابعة لمحافظة الفروانية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الحملتين جاءتا استكمالا لسلسلة الحملات الأمنية والمرورية على أرجاء البلاد كافة وأسفرتا عن ضبط مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين جنائيا وعلى ذمة قضايا وأشخاص من دون حمل إثبات تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وأفادت بأن رجال الأمن قاموا خلال الحملتين بإغلاق مداخل ومخارج المنطقتين المشار إليهما آنفا في حين أقيمت نقاط تقتيش مع انتشار للدوريات الأمنية للتدقيق على هويات الاشخاص.

وأشارت إلى مواصلة الحملات الأمنية والمرورية مع استمرار تطويق منطقتي جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية والمهبولة بمحافظة الأحمدي لضبط المخالفين وفرض هيبة القانون داعية الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة تجنبا للمساءلة القانونية.

رافق الشيخ طلال الخالد خلال الحملتين وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وعدد من القيادات الأمنية.