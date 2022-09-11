تمديد بقاء السيارات الكويتية على الأراضي الأردنية 18 شهراً

أعلن سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، اليوم الأحد، عن تعليمات صدرت من الجهات المعنية في الأردن لتمديد مدة بقاء السيارات التي تحمل لوحات كويتية على الأراضي الأردنية لمدة 18 شهرا بدلا من ثمانية أشهر انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن السفارة الكويتية تواصلت مع الجهات المعنية من خلال وزارة الخارجية الأردنية لنقل رغبة الكويتيين المقيمين في الأردن من أجل المساعدة على تمديد بقاء سياراتهم بدلا من إخراجها بعد ثمانية أشهر.

ولفت الى أنه لمس حرص الجهات المعنية في الاردن من أجل التسهيل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم جميع التسهيلات المقدمة لهم على الأراضي الأردنية.

واعرب السفير الديحاني عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية على ما قدموه من تسهيلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يترددون باستمرار على الأردن بحكم العلاقات التاريخية والارتباط التجاري والاجتماعي.