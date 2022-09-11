“الداخلية”: ضبط شخص يصدر طبيات بتواريخ قديمة مقابل “10 دنانير لليوم”

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة في ادارة مباحث العاصمة تسفر عن ضبط شخص يعمل بأحد المراكز الصحية يقوم باصدار طبيات مقابل مبلغ مالي «اليوم بـ10 دنانير» بتواريخ قديمة.

وأضافت أنه تمت احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.