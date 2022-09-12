مجلس الوزراء يوافق على فتح البدل الداخلي لأهالي مناطق خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مذكرة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الاسكان بالوكالة د.رنا الفارس في شأن فتح البدل الداخلي في مشروع منطقة خيطان الجنوبي وابوحليفة والصباحية.

وبموجب هذا المقترح الذي تضمنته المذكرة التي رفعتها الوزيرة رنا الفارس لمجلس الوزراء سوف يتاح للمواطنين ممن تم تخصيص قسائم سكنية لهم في مشروع خيطان الجنوبي وابوحليفة والصباحية بالسماح لهم للتبادل داخل المنطقة السكنية خلاف ما كان عليه الوضع السابق والذي يمنع ذلك.