“الصحة”: قصر العلاج بالخارج على الحالات الطارئة والعاجلة حتى 10 أكتوبر

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميماً إدارياً قضى باستمرار العمل بالتعميم رقم 59 لسنة 20222 لمدة شهر اعتباراً من 10 سبتمبر الجاري في شأن قصر انعقاد اللجان التخصصية للعلاج بالخارج في المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية للحالات الطارئة والعاجلة، التي يقرر الفريق الطبي المعالج عدم توافر العلاج لها في أحد مرافق وزارة الصحة.

وجاء في التعميم، الذي حمل الرقم 70 لسنة 2022 أن ذلك يتطلب قيام رئيس القسم المعالج بتقديم طلب مرفق بتقرير مفصل لرئيس الهيئة الطبية لإجراء لجنة تخصصية عاجلة لتلك الحالة ومن ثم رفعها لإحدى اللجان العليا في إدارة العلاج بالخارج.