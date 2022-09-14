“الخدمة المدنية”: مراجعة المسؤولين بمكاتبهم في جميع الأدوار ولا حاجة إلى الصعود للدور الثامن

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن «وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله سيتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في كافة الأدوار».

وقال الديوان إنه منذ شغر منصب رئيس ووكيل الديوان بالفترة الأخيرة لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله سيتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في كافة الأدوار وفقاً للمواعيد المحددة لاستقبال الجمهور أو بموعد مسبق، أو لحالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل علما بأن ديوان الخدمة المدنية يستقبل الجمهور يوميا في صالة المراجعين كما يتم استقبال المراجعين من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية بالندب كل يوم ثلاثاء من الساعة التاسعة إلي الحادية عشرة صباحاً.