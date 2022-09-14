أمير قطر: نريد مساعدة أوروبا وسنزودها بالغاز.. وليس صحيحا أن بالإمكان استبدال الغاز الروسي

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد «نستثمر بالغاز الطبيعي المسال ونعتقد أنه سيكون مهما في الانتقال للطاقة النظيفة».

وفي حوار مع مجلة لوبوان الفرنسية، قال الأمير تميم بن حمد «بلدنا حليف رئيسي لأميركا والغرب لكن مستوردنا الرئيسي للغاز المسال هو الصين».

وقال «نريد مساعدة أوروبا وسنزودها بالغاز، وليس صحيحا أن بالإمكان استبدال الغاز الروسي».

وتابع «نأمل أن يسهم كأس العالم بتعزيز معرفة المشجعين بأوجه الاختلاف بين الثقافات»، مضيفا «نرحب بجميع مشجعي كأس العالم باختلاف أصولهم وثقافاتهم»

وأضاف أن الأغنياء خرجوا من جائحة كورونا، بينما بقي الفقراء وهذا درس في أهمية التعاون.

وقال إن أصدقاءنا الأميركيين طلبوا منا المساعدة للاتصال مع الأفغان لحل سلمي وفعلنا ذلك، والعالم بحاجة إلى الحوار لحل مشاكله وأفضل مثال ما فعلناه في أفغانستان.

وفيما يخص إيران، قال الأمير «هي بلد مهم لنا وعلاقتنا معها تاريخية ونشجع دول الخليج وطهران على الحوار»