“الداخلية” تحذر من “اللاريكا” المغشوشة.. تؤدي إلى الوفاة

حذرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية من حبوب «اللاريكا» المغشوشة لاحتوائها على مادة «الفناسيتين»، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وخصوصا بين فئة الشباب، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة من ضبطيات قطاع الامن الجنائي، ممثلاً في الادارة العامة للمخدرات لكميات من عقار «اللاريكا» المجرم قانونياً وبعد فحص وتحليل عدد كبير من الاحراز من قبـل الادارة العامة للادلة الجنائية «ادارة المختبرات الجنائية» اثبت انها ليست كبسولات اللاريكا وانما كبسولات معبئة وتحتوي على مادة الفناسيتين التي كانت تستخدم في الطب البشري والبيطري ولكن تم منعها من الاستعمال الطبي منذ السبعينات لانها شديدة السمية ومسرطنة.

واضافت ان هذه المواد ايضا توثر على عدم مقدرة الدم في حمل الاوكسجين بالـدم مما يتلف عضلة القلب ومشاكل خطيرة في التنفس وتسبب الوفاة.

وتحذر وزارة الداخلية انه بالاضافة الى المسؤولية القانونية فان تناول هذه الحبوب يؤدي الإصابة بحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسـمم، وتدعو الإدارة أوليا الأمور إلى متابعة أبنائهـم وتوعيتهـم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وابلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين يتعاطـون المخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المخصصة بعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين حتى يعـودوا إلـى المجتمع أعضاء فاعليـن، مؤكـدة أن الإبـلاغ يعفي من المساءلة الجنائيـة، وخطوة مهمة وسريعة نحو العلاج.

مشيرة إلـى أن هاتف الطوارئ «112» يعمل علـى مـدار الساعة لتقديـم المساعدة والإبـلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها كما تقـدم الإدارة العامة لمكافحة المخـدرات خدماتهـا للجمهور على مدار الساعة من خلال الخط الساخن «1884141».