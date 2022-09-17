“الصحة”: التزموا بهذه الإرشادات عند تسارع الرياح

شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية العامة عند تسارع الرياح.

وقالت الصحة في بيان صحافي «نظرا لتغير الظروف المناخية، وبالإشارة إلى ما رصدته الجهات المعنية في البلاد من ازدياد نشاط الرياح، الذي ساهم بازدياد تطاير الغبار العالق، تدعو وزارة الصحة عموم المواطنين والمقيمين الكرام، وتحديدا أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، إلى مداومة العمل بالإرشادات الصحية التالية، في حال تزايد الغبار العالق:

• عدم التعرض للغبار والأتربة.

• ملازمة المنزل قدر المستطاع.

• توخي الحيطة والحذر في الطرقات.

• التأكد من توافر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس.

• التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج.

• الاتصال على خط الطوارئ 112 لطلب المساعدة.