“البيئة”: نتابع ما تم رصده من تسرب نفطي محدود في “ميناء البكر” بالبصرة

قالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إنها تتابع البلاغ الوارد من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية حول رصد تسرب نفطي محدود في ميناء البكر بمنطقة البصرة.

وأوضح رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أن فريقا من الهيئة قام بمتابعة البلاغ الوارد من المنظمة الاقليمية عن طريق صور بالاقمار الصناعية لمعرفة مصدر التسرب النفطي.

وأضاف الشيخ عبدالله الحمود أن التسرب الذي حدث في ميناء البكر العراقي تمت السيطرة عليه من قبلهم مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم التنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية الكويتية لعمل مسح داخل المياه الاقليمية الكويتية حيث لم يتم رصد أي تلوث داخلها.

وبين أنه تم تكليف الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشمالية والقوه البحرية المتواجدة في جزيره بوبيان لاستكمال عمليات الرصد والإبلاغ فورا حال رصد أي تلوث.

وأشاد بالتعاون بين الجهات المعنية والجهود المبذولة من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والادارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية في سبيل الحفاظ على البيئة.