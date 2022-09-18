الكويتية فاطمة البدر عضوا في نقابة المحامين بالمحكمة العليا للولايات المتحدة

وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة، وهي أعلى محكمة في القضاء الفيدرالي بالولايات المتحدة الأميركية، على انتساب أستاذة القانون الدولي بكلية القانون الدولية الكويتية فاطمه خالد البدر، لعضوية نقابة المحامين في المحكمة، حيث يتطلب القبول في نقابة المحامين بإحدى الولايات الأميركية، الحصول على درجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق المعتمدة من قبل الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار نقابة المحامين الذي تديره السلطة التنظيمية لتلك الولاية القضائية، واجتياز امتحان المسؤولية المهنية، والخضوع لتقييم الشخصية واللياقة.

الجدير بالذكر أن الأستاذة فاطمة البدر، خريجة كلية الحقوق من جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة إيموري، وحاصلة على درجتي البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات العامة من جامعة فلوريدا بجينزفيل، إلى جانب عضويتها في نقابة المحامين في كل من نيويورك وواشنطن العاصمة.