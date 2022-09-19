“الخدمة العسكرية” تستدعي المكلفين من الدفعة 50 لاستكمال إجراءاتهم

استدعت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية المكلفين للخدمة من الدفعة (50) لاستكمال إجراءاتهم اللازمة واستقبال مستنداتهم المطلوبة في مبنى الهيئة في معسكرات المباركية بوابة رقم (4).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المشمولين بأداء الخدمة هم من مواليد 10 مايو 1999 ولغاية 31 مارس 2001 المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية لالتحاقهم ضمن دفعة المجندين الـ (50).

وأكدت أن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني وليس لديه إحدى حالات الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل الواردة في القانون، سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.