بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات تنطلق في الكويت غدا بإقامة أربع مباريات

تنطلق في الكويت، غدا اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستمر حتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا ويحتضنها مجمع صالات (الشيخ سعد العبدالله) بمنطقة صباح السالم بإقامة أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد منافسات المجموعة الأولى لقاءين مهمين، إذ يلتقي منتخب الكويت المستضيف مع نظيره العماني في مستهل مشوار (الأزرق) في البطولة فيما يلعب العراق وتايلند في المباراة الأخرى في حين يلتقي منتخبا البحرين وطاجيكستان وكذلك أوزبكستان وتركمانستان ضمن المجموعة الثانية.

وقال الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم ومدير البطولة صلاح القناعي في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن جماهير كرة قدم الصالات ستكون على موعد من المتعة والإثارة ابتداء من الغد الثلاثاء مع أقوى منتخبات القارة للعبة.

وأضاف القناعي أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية والإدارية هايف الديحاني وجميع اللجان العاملة بذلت جهودا كبيرة لتنظيم بطولة استثنائية إذ وفرت كل الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لها من كافة الجوانب.

وأوضح أن حفل الافتتاح الذي سيسبق مباراة الكويت وعمان سيشهد العديد من الفقرات المتنوعة التي تعبر عن البيئة الكويتية مرحبا في الوقت ذاته بجميع وفود المنتخبات المشاركة في بلدها الثاني الكويت.

وثمن دور جميع وزارات الدولة ذات العلاقة للتحضير للبطولة وتقديم كل ما في استطاعتها لتحقيق النجاح المأمول الذي يرضي طموح الجميع، داعيا الجماهير الكويتية للحضور للصالة بكثافة لدعم ومساندة منتخب الكويت، لا سيما ان اللجنة المنظمة حريصة على دخول وخروج الجماهير دون صعوبات.

يذكر أن منتخب الكويت الذي يقوده المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال (كاكاو) اختار قائمة مكونة من 14 لاعباً لخوض البطولة وهم حمد حيات وعبدالرحمن الوادي وعبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن المسبحي وصالح الفاضل ويوسف الخليفة وعبداللطيف العباسي ومحمد الهزيم وحمد العوضي وأحمد الفارسي ونجيب علي وخالد أنور ومحمد الهزيم وعلي السيف.