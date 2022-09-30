محليات

سمو ولي العهد يبعث برقيات تهانٍ للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022

30 سبتمبر، 2022
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بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022، ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياهم المواطنون بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، مبتهلاً سموه إلى الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

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