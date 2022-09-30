السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2022

أعلن النائب أحمد السعدون، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 «أمة 2022».

وقال السعدون في تغريدة بثها عبر حسابه في موقع «تويتر»، عقب الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، التي شهدتها البلاد أمس الخميس، وشهدته فوزه بالعضوية ممثلاً عن الدائرة الثالثة «دعم من الشعب الكويتي أعتز به، وثقة كبيرة من الدائرة الانتخابية الثالثة أتشرف بها، ونشاط مُقَدّر طوال الحملة الانتخابية قامت بها كوكبة من المتطوعين من النساء والرجال والشابات والشباب.. شكراً لكم جميعاً، وأسأل الله التوفيق والسداد».

وأضاف قائلاً «حملاً للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة».

وحل السعدون أولاً في الدائرة الثالثة بـ12239 صوتاً انتخابياً.