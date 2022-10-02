أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

نص الأمر الأميري:

أمر أميري

بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،

أمرنا بالآتي

– مادة أولى

تقبل استقالة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

-مادة ثانية

يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح