اللقاء التنويري للنواب الجدد غدا

وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوة للنواب الجدد غدا، لحضور اللقاء التنويري في مبنى مجلس الأمة.

وجرت العادة دعوة النواب الذين ينجحون للمرة الأولى إلى مقر مجلس الأمة للتدريب على آلية التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على بعض المعلومات والاطلاع على أمور تتعلق بعمل النائب في البرلمان.

وتشمل قائمة النواب الجدد 17 نائبا، هم: أسامة الزيد وحمد المدلج وخالد العميرة عن الدائرة الأولى، وشعيب شعبان وحامد البذالي وفلاح الهاجري وعالية الخالد وعبدالوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي عن الدائرة الثانية، وجنان بو شهري وعمار العجمي وحمد العبيد عن الدائرة الثالثة، ومبارك الطشة ويوسف البذالي عن الرابعة، وهاني شمس وسعود العصفور ومحمد المهان عن الخامسة.