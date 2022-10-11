“الشؤون” تطلب من “الخدمة المدنية” تطبيق البصمة المرنة على موظفيها

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من ديوان الخدمة المدنية تطبيق البصمة المرنة على موظفيها.

وقال وكيل الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي إن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على تطبيق البصمة المرنة لموظفيها في جميع القطاعات مع التقيد بساعات العمل الرسمي (7) ساعات يوميا وذلك وفق الأطر القانونية المقررة وعدم الإخلال بالضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية وتعديلاته.

وأشار السبيعي إلى أن هذه المطالبة تأتي نظرا لطبيعة عمل الوزارة بكافة وحداتها التنظيمية الخدمية المنتشرة على مستوى مناطق دولة الكويت وتعمل على تقديم خدمات لشرائح متعددة من افراد المجتمع على مدار الساعة ممثلة في قطاعات الرعاية الاجتماعية والتعاون والتنمية الاجتماعية والقطاعات الأخرى، ولما يعانيه موظفو هذه القطاعات من عناء لإثبات حضورهم وانصرافهم يوميا وما يترتب عليه من تأخير نظرا للازدحام المروري وما قد يترتب على ذلك الخصم الشهري من الراتب، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي.