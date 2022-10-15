وكيل وزارة الداخلية يتفقد موقع حريق السجن العمومي

تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس موقع الحريق الذي اندلع في السجن العمومي.

وورد بلاغ الى عمليات الوزارة يفيد باندلاع حريق في السجن العمومي (3) في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت.

وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ مدير عام المؤسسات الاصلاحية بالانابة العميد عدنان مراد ومدير السجن العمومي العقيد هزاع الجعيب وعدد من القيادات الامنية بالسجن العمومي.

وتمكنت قوة الاطفاء العام من السيطرة على الحريق الذي اسفر عن إصابة عدد (2) من نزلاء السجن باصابات متوسطة واختناق عسكري والجميع بحمد الله بحالة صحية جيدة وتم إسعافهم في الموقع، وابلاغ النيابة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة وانتداب الادلة الجنائية للوقوف على اسباب الحريق.