“البلدي” يوافق على نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية من بلدية الكويت إلى هيئة الغذاء

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبد الله الجابر لصالحها.

وحفظ المجلس طلب استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان فيما وافق على تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية.

وأبقى المجلس ثلاث موضوعات على جدول أعمال وهي الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2021/2022 ومشروع ميزانية برنامج المجلس البلديلسنة المالية 2024/2023 وعرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024/2023 حتى يتم اضطلاع الأعضاء على نسخ من تلك الميزانيات.