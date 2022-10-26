قطر تلغي إلزامية فحص “كورونا” لجميع القادمين

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن إلغاء شرط فحص «PCR» لجميع القادمين إلى البلاد، وذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل (الأول من نوفمبر).

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، فإن الوزارة كشفت عن تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة، وأن ذلك يأتي في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر، والتطبيق المستمر لبرنامج التطعيم الوطني ضد «كورونا» في قطر.

وذكرت الوزارة أن التحديثات الجديدة تشمل إلزامية إبراز حالة التطبيق الصحي «احتراز» عند دخول المنشآت الصحية في دولة قطر، إلى جانب إلغاء إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر، وإلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر لدولة قطر.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة استمرار المواطنين والمقيمين والزائرين باتباع الإجراءات الاحترازية القياسية للحد من مخاطر الإصابة بـ«كوفيد-19».