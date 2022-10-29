ثعبان يلتهم امرأة في أندونيسيا

عثرت سلطات جزيرة سومطرة في إندونيسيا على امرأة ميتة في بطن ثعبان يبلغ طوله 7 أمتار كان متواجدا في مزرعة حيث كانت تعمل الضحية. وأوردت التقارير المحلية المرأة، التي تم التعرف على هويتها، واسمها جاهرة، وتبلغ من العمر 54 عاماً، توجهت للعمل في المزرعة في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة، صباح يوم الأحد ولم تعد إلى المنزل في ذلك المساء ما دفع بزوجها للقلق والإبلاغ عن فقدها.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إن الزوج باشر في البحث عن زوجته ليلة الأحد، واكتشف صندلها وحجابها وسترتها والأدوات التي تستخدمها في العمل على الطريق المؤدية للمزرعة حيث تعمل. وفي اليوم الموالي طلب الزوج المساعدة من الجيران في القرية للبحث عن السيدة. وخلال عملية البحث الجماعية شوهد ثعبان من نوع بايثون يتجول في مكان قريب من موقع أغراض السيدة.

وأعلن قائد الشرطة المحلية لوسائل الإعلام المحلية أن عمليات البحث التي قام بها فريق الأمن والسكان حول المزرعة أفضت للعثور على ثعبان بايثون يبلغ طوله 7 أمتار. واشتبهنا مباشرة في أن الثعبان قد افترس الضحية. بعد أن أمسكنا به، وجدنا جثة الضحية في معدة الثعبان”.