ممثل سمو الأمير يتوجه غدا إلى مصر للمشاركة في مؤتمري قمة المناخ «COP27»

يتوجه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه غدا إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين في مدينة شرم الشيخ.