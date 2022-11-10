الخالد: توفير مناطق ترفيهية تدعم المبادرين الشباب

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، إن الحكومة حريصة على توفير مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب، وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخالد لـ «كونا» اليوم، خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب وبعض المسؤولين بالجهات الحكومية لمشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر «جزيرة السجي»، للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريباً، والتي سيتم استغلالها بالفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتيين.

وشدد الخالد على «الأولوية» التي توليها الحكومة لشريحة الشباب، وتوفير الفرص أمامهم، وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم، إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال عضو مجلس الأمة مهند الساير: «شاركنا اليوم والزملاء في لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية الأخوة الوزراء المعنيين في زيارة ميدانية لجزر جسر الشيخ جابر».

وأضاف الساير «نعمل جاهدين على تسريع خطوات توفير المشاريع الترفيهية للمواطنين، وتذليل كل المتطلبات التشريعية لإعانة المسؤولين عن هذا الملف».

وأشار إلى أن إنشاء هذه اللجنة في مجلس الأمة دليل كبير على التوجه البرلماني لتنشيط المشاريع الترفيهية، وللقناعة الكاملة باحتياج المواطن الكويتي لمثل هذه المشاريع.

ووصف المشروع بأنه مبادرة جميلة ودليل على جدية الحكومة في دعم هذه المشاريع الموجودة على جسر جابر، مضيفاً أنه سيتم تطوير الجزيرتين الجنوبية والشمالية.

وأشار الساير إلى أن مثل هذه الأفكار تخدم المجتمع وتشجع المواطنين على الترفيه، كما أن أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة سيكون لهم دور وبصمة في هذا المجال.

وعن تطوير جزيرة ونترلاند، قال إنه سيتابع هذا المشروع الذي ينتظره الكثيرون، لما فيه من خدمة يتم تقديمها للبلد، مؤكدا ضرورة توفير جوانب السلامة في المكان، و«إننا ننتظر وصول الأجهزة والمعدات».