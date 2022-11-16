دونالد ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقال ترامب في تصريح صحفي مساء أمس «أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة لإعادة العظمة والمجد لأمريكا» مضيفا «نحن أمة في حالة تدهور وعودة أمريكا تبدأ الآن».

وكان دونالد ترامب قدم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات الفيدرالية في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الثالثة.

وشغل المرشح الجمهوري ترامب المنصب الرئاسي منذ عام 2017 حتى عام 2021 ويعد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.