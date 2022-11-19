إنفانتينو : قطر أصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي

عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مؤتمرا صحافيا بقاعة المؤتمرات QNCC قبيل افتتاح بطولة كاس العالم مونديال قطر.

وقال إنفانتينو إن «قطر تطورت كثيرا في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي»، مشيرا إلى أنها سوف تقدم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ.. وأفخر بكل من ساهم في هذا الحد.

وأضاف «تؤمن قطر لكل من يأتي إليها أملا في الحياة بفرص عمل.. وما يكسبه العمال فيها يساعدهم على إعالة عائلاتهم في بلدانهم».

وتابع «أوروبا تمارس النفاق في تقييم أوضاع العمال في العالم.. وعلى الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس».

وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يهتم بالعمال وحقوقهم، مبينا أن ظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا.

وأشار إلى أنها فتحت أبوابها للعمال من كل أنحاء العالم في الوقت الذي أغلقت فيه أوروبا أبوابها.