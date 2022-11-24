حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 25 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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