محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 25 نوفمبر 2022

24 نوفمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
25 نوفمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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