عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 26 نوفمبر 2022

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إيران تصعق ويلز في الوقت القاتل
25 نوفمبر، 2022
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برسالة قوية.. نيمار يتوعد منافسي البرازيل في كأس العالم
23 نوفمبر، 2022
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الإكوادور تتغلب على قطر بهدفين في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2022
20 نوفمبر، 2022
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إنفانتينو : قطر أصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي
19 نوفمبر، 2022
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اقتصاد
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
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بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
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ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
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“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
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روسيا 2018
إيران تصعق ويلز في الوقت القاتل
25 نوفمبر، 2022
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برسالة قوية.. نيمار يتوعد منافسي البرازيل في كأس العالم
23 نوفمبر، 2022
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الإكوادور تتغلب على قطر بهدفين في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2022
20 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
إنفانتينو : قطر أصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي
19 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إيران تصعق ويلز في الوقت القاتل
25 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
برسالة قوية.. نيمار يتوعد منافسي البرازيل في كأس العالم
23 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
الإكوادور تتغلب على قطر بهدفين في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2022
20 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
إنفانتينو : قطر أصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي
19 نوفمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
ملايين الأوراق النقدية في المملكة المتحدة عليها وجه الملكة إليزابيث.. ستستبدل
10 سبتمبر، 2022
أضف تعليق
“المالية”: 5 دنانير رسوماً للشهادة الضريبية الخاصة بالمواطنين الأفراد
13 أغسطس، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
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سبر أكاديميا
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