قطار مبابي يدهس زيدان وهنري وبلاتيني!

قفز كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، إلى صدارة هدافي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل مبابي هدفين في فوز الديوك على الدنمارك (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمونديال.

ورفع كيليان رصيده إلى 3 أهداف، ليتساوى مع إينير فالنسيا، مهاجم منتخب إكوادور.

كما رفع مهاجم باريس سان جيرمان رصيده الإجمالي إلى 7 أهداف، بمشاركته في النسختين الأخيرتين من كأس العالم.

بهذه الحصيلة يحل مبابي ثانيا في قائمة الهداف التاريخي للديوك بالمونديال، والتي يتصدرها جوست فونتين ب13 هدفا.

وتجاوز كيليان بثنائيته في شباك الدنمارك، 3 أساطير في هذه القائمة التاريخية، هم ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان (5 أهداف)، وتييري هنري (6 أهداف).

ويأمل مبابي أن يضاعف حصيلته، حيث يخوض مباراتين على الأقل في مونديال قطر، أولهما ضد تونس في ختام الدور الأول، ثم مواجهة دور ال16، بعد ضمان التأهل.