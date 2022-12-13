العصفور: سنعمل على شمول “ذوي الإعاقة” في تأمين “عافية”.. مستقبلاً

رحب النائب سعود العصفور بإقرار إضافة ربات البيوت إلى الشرائح المستفيدة من قانون التأمين الصحي «عافية»، مؤكداً العمل على تقديم التعديلات اللازمة لضمان شمول ذوي الإعاقة مستقبلاً.

وغرّد العصفور قائلاً «تمت اليوم الموافقة على قانوني (تعارض المصالح) و(إضافة ربات البيوت إلى الشرائح المستفيدة من تأمين عافية)، وهذا يصب في اتجاه التوازن التشريعي الذي طالما طالبنا به، وهو تزامن الاصلاح السياسي مع التشريعات التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي».

وأضاف «نتمنى أن تُضاف شرائح أخرى للمشمولين بتغطية (عافية) لتشمل ذوي الإعاقة وهي من الفئات الأكثر حاجة والأكثر تردداً على المستشفيات.. وللأسف لم يتم ذلك.. وسنقوم بإذن الله تعالى بتقديم التعديلات اللازمة لضمان شمولهم في المستقبل».