وزير الدفاع‬⁩ بالإنابة يوجه بتمديد التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد حتى 31 ديسمبر

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، اليوم الثلاثاء، بتمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد لغاية 31 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري في تصريح صحافي ان هذه التوجيهات تأتي حرصا من الشيخ طلال الخالد على إتاحة الفرصة لالتحاق أكبر عدد من شباب الكويت بشرف الخدمة العسكرية.