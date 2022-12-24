عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 24 ديسمبر 2022

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روسيا 2018
فرنسا لـ “الفيفا”: ماذا أنتم فاعلون مع مسلسل الإهانات الأرجنتينية لمبابي
23 ديسمبر، 2022
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ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بلقبها الثالث في المونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح
19 ديسمبر، 2022
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الكويتي عبدالله الفاضل بطلا لأبطال العالم في بطولة تايلاند للدراجات المائية
17 ديسمبر، 2022
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العراق يطلق رابطاً إلكترونياً للحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بـ “خليجي 25”
14 ديسمبر، 2022
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اقتصاد
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
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“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
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“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
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بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
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روسيا 2018
فرنسا لـ “الفيفا”: ماذا أنتم فاعلون مع مسلسل الإهانات الأرجنتينية لمبابي
23 ديسمبر، 2022
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ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بلقبها الثالث في المونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح
19 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الكويتي عبدالله الفاضل بطلا لأبطال العالم في بطولة تايلاند للدراجات المائية
17 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
العراق يطلق رابطاً إلكترونياً للحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بـ “خليجي 25”
14 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
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الرأي
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
فرنسا لـ “الفيفا”: ماذا أنتم فاعلون مع مسلسل الإهانات الأرجنتينية لمبابي
23 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بلقبها الثالث في المونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح
19 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الكويتي عبدالله الفاضل بطلا لأبطال العالم في بطولة تايلاند للدراجات المائية
17 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
العراق يطلق رابطاً إلكترونياً للحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بـ “خليجي 25”
14 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي
24 أكتوبر، 2022
أضف تعليق
بدء التشغيل التجريبي لخدمة “أبل باي” في الكويت
11 أكتوبر، 2022
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