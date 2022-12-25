مصر لمواطنيها: أرجل الدجاج رخيصة

ضجت مواقع التواصل في مصر بمنشورات تنتقد «الحديث المتزامن» لوسائل الإعلام المصرية عن «فوائد أرجل الدجاج»، الأمر الذي اعتبروه تمهيداً لمزيد من رفع الأسعار.

ونقلت «الحرة نت» قائمة نشرتها الصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية «حكومي»، على «فيسبوك»، اليوم ، تتضمن البدائل الغذائية الغنية بالبروتين، وقالت إنها تحقق وفرة بالميزانية، ومنها «أرجل الدجاج».

وفي وقت متزامن، نشرت عدة وسائل إعلام مصرية منها «كايرو 24» و«صدى البلد» و«مصراوي»، تقارير تتحدث عن «فوائد أرجل الدجاج»، مما أثار ضجة في أوساط النشطاء بمواقع التواصل.

ونشر نشطاء مصريون منشورات ترصد «حديث عدة وسائل إعلام مصرية» بشكل متزامن عن «فوائد أرجل الدجاج» وأسعارها، واعتبر بعضهم أنها تقدم بذلك «حلولاً للأسر المصرية» للتغلب على غلاء الأسعار، بينما سخر آخرون من تداول تلك الأخبار التي تمهد لمزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، انتقد نقيب الفلاحين في مصر حسين أبوصدام الدعوة إلى تناول أرجل الدجاج، كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار كيلو الدواجن ليصل إلى 47 جنيهاً، قائلاً: «مش المصري اللي يأكل أرجل الفراخ (الدجاج)».