محكمة ⁧‫التمييز‬⁩ تقضي بحبس وكيل سابق في ⁧‫”الأوقاف”‬⁩ و3 آخرين 7 سنوات

قضت محكمة التمييز بحبس وكيل سابق في وزارة الأوقاف وثلاثة موظفين آخرين بينهم وافد 7 سنوات مع النفاذ لإدانتهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من أموال الهيئة الخيرية العالمية.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهمين بتهمة الاستيلاء على المال العام وطالبت بمعاقبتهم جميعا.