قضت محكمة التمييز بحبس وكيل سابق في وزارة الأوقاف وثلاثة موظفين آخرين بينهم وافد 7 سنوات مع النفاذ لإدانتهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من أموال الهيئة الخيرية العالمية.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهمين بتهمة الاستيلاء على المال العام وطالبت بمعاقبتهم جميعا.
محكمة التمييز تقضي بحبس وكيل سابق في ”الأوقاف” و3 آخرين 7 سنوات
قضت محكمة التمييز بحبس وكيل سابق في وزارة الأوقاف وثلاثة موظفين آخرين بينهم وافد 7 سنوات مع النفاذ لإدانتهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من أموال الهيئة الخيرية العالمية.
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