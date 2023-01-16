حمد بن جاسم يُحذّر من “عمل عسكري” قد يهزّ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج

حذّر رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، من «عمل عسكري» محتمل قد يهز منطقة الخليج، مصحوباً بـ«عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة».

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، السبت: «بات الوضع في منطقتنا الخليجية محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسباً لأيّ احتمالات. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصّل حتى الآن إلى اتفاق يُعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة».

وأضاف «نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تُمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تُشكل خطراً كبيراً عليها، غير أن الجانب الأميركي مازال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة».

وتابع «إذا لم تتوصّل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزوّدت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح، سيكون هناك لا سمح الله عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة».

وأضاف حمد بن جاسم «ولذلك فإنني أتمنى أن نوضح نحن في المنطقة الخليجية لأميركا والغرب عبر كل القنوات الممكنة، خطورة أيّ تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين».

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: «مع العلم أنني كنت متفائلاً كثيراً تجاه احتمالات التوصّل إلى اتفاق بين الغرب وإيران ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً… لكني لا أستغرب ولا أستبعد حدوث تحوّل إيجابي يُحيي الاتفاق النووي ويُجنبنا مخاطر الفشل».