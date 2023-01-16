الحكومة ترد إلى المجلس قانون إضافة ربات البيوت لـ”عافية”

ذكرت صحيفة القبس أن الحكومة ردت قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، إلى مجلس الأمة الذي أقرّه في ديسمبر الماضي.

يذكر أن مجلس الأمة كان قد أقرّ في جلسته، التي عقدت في 13 ــ 12 ــ 2022، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014، في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة شريحة ربات البيوت إلى بطاقة عافية.

وينص المقترح، الذي أقرّه المجلس، على إضافة ربات البيوت الكويتيات المتزوجات والأرامل الخاضعات لقانون المساعدات العامة، ممن بلغن 55 عاماً، والأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ممن بلغت ســن 50 عاماً»، إلى برنامج تأمين «عافية».