مصفاة ميناء الأحمدي تصدر أولى شحناتها من الديزل المطور للأسواق الأوروبية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، تصدير مصفاة ميناء الأحمدي أولى شحناتها من الديزل المطور للأسواق الأوروبية وذلك على متن الناقلة (POLAR ACE).

وقالت الشركة إن كمية الشحنة بلغت نحو 38 ألف طن وتتطابق مع المعايير والمواصفات البيئية العالمية وتتناسب مع الأجواء الباردة.

وأوضحت أن تصدير الشحنة تم بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.