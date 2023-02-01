العصفور: ما حذرنا منه في جلسة إقرار الميزانية الحالية ومن أجله رفضنا إقرارها يتكرر مع مشروع ميزانية السنة القادمة!

قال النائب سعود العصفور إن ما حذرنا منه في جلسة إقرار الميزانية الحالية ومن أجله رفضنا إقرارها يتكرر مع مشروع ميزانية السنة القادمة! مشيرا إلى أن تقليل تكلفة إنتاج النفط وتحسين الايرادات غير النفطية من ضمن برنامج عمل الحكومة المقدم، والميزانية المقدمة تتضمن ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وتراجعاً في المصروفات الرأسمالية!
وأضاف العصفور في تغريدة عبر حسابه في تويتر تعليقا على اعلان وزارة المالية عن ميزانية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ : إن برنامج عمل الحكومة الذي قُدم للمجلس هو خارطة طريق الحكومة والمجلس للأربع سنوات القادمة وأي ميزانية سنوية لا تعكس هذا البرنامج وأهدافه لا يمكن قبولها على علاتها.
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